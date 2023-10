Zeger Schaeken • zaterdag 14 oktober 2023 om 07:30

Lars van der Haar: “Drie klassementen rijden is niet meer mogelijk door de Wereldbeker”

Interview Lars van der Haar is begonnen aan zijn twaalfde seizoen in het veld als elite-renner. Ervarenheid is dus een woord op zijn plaats bij de Nederlandse kampioen, die het klappen van de zweep inmiddels wel kent. “Ik ben in het veldrijden gestapt toen iedereen nog overal reed. Dat is nu anders en dat vind ik jammer”, vertelde Van der Haar aan WielerFlits.

Gespreksonderwerp nummer een is de latere start van het veldritseizoen. Voor Van der Haar is het geen makkelijke aanpassing. “Het is raar. Ik mis nu een aantal losse crossen om erin te komen, ik ben iemand die dat nodig heeft. Door de late start is het seizoen ook wat korter, waardoor we heel rare periodes in het seizoen krijgen met extreem veel wedstrijden. Ik heb mijn voorbereiding echter niet aangepast, want ik wil in dezelfde periode goed zijn.”

Zo komen we al snel aan bij het volgende onderwerp, de indeling van het seizoen. “Het zal niet meer mogelijk zijn om alles te rijden, ik zal veel keuzes moeten maken. Vorig jaar heb ik dat nog niet gedaan, maar nu is het nog gekker geworden. Ik ben er nog mee bezig, maar drie klassementen rijden zal geen optie zijn. De Wereldbeker slokt de kalender op en dat maakt het helaas onmogelijk om voor al die klassementen te gaan.”

Kleinere Wereldbeker

“Ik vind het jammer, want ik wil gewoon al die crossen rijden. Voor het team is het ook mooi als we overal kunnen starten. En voor de cross zelf ook. Ik ben in het veldrijden gestapt toen iedereen nog overal reed. Dat is nu anders en dat vind ik jammer. Het is geen geheim dat ik nog steeds voorstander ben van een kleinere Wereldbeker. Ik zal dit jaar ook sowieso een aantal manches moeten laten vallen.”

De renner van Baloise Trek Lions veroverde vorig jaar vier zeges, waaronder de Koppenbergcross en het Nederlands kampioenschap. “Dit seizoen wil ik de Koppenberg nog een keer winnen. Hier en daar wil ik pieken in wedstrijden die me nauw aan het hart liggen. Zonhoven vind ik ook nog altijd een prachtige wedstrijd. Die zou ik ook graag winnen dit seizoen. Verder staat het WK in Tabor in het rood omcirkeld in mijn agenda.”

WK in Tabor

“Dat moet mijn tweede piek in het seizoen zijn. Het is fantastisch dat het WK daar wordt georganiseerd. Ik vind het een prachtig parcours. Ik ga me totaal niet bezig houden met het gegeven of Mathieu, Wout en Pidcock daar aan de start zullen staan. Ik ga toewerken naar het WK en wil er graag top zijn. Na dat uurtje wedstrijden zullen we wel zien of het gerendeerd heeft”, aldus de 32-jarige Van der Haar.

Waar de Nederlander vroeger de grote man was bij Baloise Trek Lions, is dat nu wat anders. Meerdere renners, zoals Thibau Nys en Pim Ronhaar, zijn weer een jaartje ouder en hebben stappen gemaakt. Hoe ziet de ervaren Van der Haar dat? “Voor mij is het fijn. We zijn heel sterk in de breedte, hopelijk kunnen we dat uitspelen om het af te maken in de cross. Eli Iserbyt blijft echter een afmaker en die ga je er niet zomaar afkrijgen. We zullen onze breedte dus moeten gebruiken om zeges te pakken.”

Het spelletje

En zo komen we aan bij het laatste gespreksonderwerp, het afmaken. Van der Haar noemt dat ‘het spelletje’. “Vorig jaar hebben we het te weinig kunnen afmaken. Ik vind het spelletje gewoon heel erg leuk. Als ik met een leuke tegenstander de laatste rondes kan ingaan en we er een mooi spel van kunnen maken, geniet ik. Ik vind dat veel mooier dan dat we allemaal solo achter elkaar aanrijden met paar seconden tussen. Het spelletje vind ik nog altijd het leukste.”