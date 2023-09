dinsdag 19 september 2023 om 08:38

UCI tikt Intermarché-Circus-Wanty op de vingers vanwege te late loonuitbetalingen

De UCI heeft Intermarché-Circus-Wanty een standje gegeven omdat de ploeg deze zomer het loon van renners en stafleden te laat heeft uitbetaald. Dat heeft CEO Jean-François Bourlart bevestigd in gesprek met Het Laatste Nieuws. Volgens de grote baas van de ploeg zijn er echter geen grote problemen.

Intermarché-Circus-Wanty was te laat met het uitkeren van de lonen in de maanden juli, augustus en september. De renners en stafleden kregen hun loon één tot bijna twee weken later dan gebruikelijk.

“Een aantal sponsors hebben vertraging met hun kwartaalbetalingen – wat kan gebeuren – en daardoor zijn wij ook wat laat”, legt Bourlart uit. “Maar dit is enkel een ‘trou de trésorerie’, een tekort in de schatkist, dit heeft niets te maken met ons budget of welk probleem dan ook voor de toekomst. We hebben even een cashflowprobleem, en daardoor een probleem van stiptheid, meer niet. Het gaat om een aantal dagen.”

Hoelang de werkgevers precies moesten wachten op hun geld, kan Bourlart niet zeggen. “Tien dagen? Zou kunnen. Zoals ik zeg: een aantal dagen. Er is wat later betaald, maar alle bedragen zijn correct uitbetaald. Dat dit een serieuze zaak is? Het is serieus als mensen niét betaald worden.”

Onrust

Hoewel de renners en stafleden uiteindelijk dus wel betaald zijn, is er sprake een groeiende onrust, stelt HLN. De krant meldt dat een tiental persoonsleden andere oorden opzoekt. Vanuit de renners en stafleden is er ook contact opgenomen met de UCI, die Intermarché-Circus-Wanty nadien zou hebben berispt. “Er is contact geweest met de UCI, dat klopt. Alles is transparant verlopen. De UCI doet doorlopend controles, ze doen elk jaar een audit”, aldus Bourlart.

Tot slot, vertelde Bourlart dat de cashflowproblemen niets te maken hebben met sponsor Circus. Door nieuwe wetgeving in België wordt de ruimte voor gokbedrijven om reclame te maken ingeperkt. “Circus verdwijnt als naamsponsor, maar blijft deel uitmaken van onze ploeg. We hebben even geen cash, maar dat heeft niks met Circus te maken.”