Totaalverbod op gokreclames in België vanaf 2028

Vanaf 2028 geldt er in België een totaalverbod op gokreclames en dat heeft een grote invloed op het budget van wielerploegen. Het Belgische kernkabinet heeft een tijdspad uitgestippeld waarin gefaseerd afscheid genomen wordt van reclames van gokbedrijven. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Dit jaar al, vanaf 1 juli, worden uitingen van gokreclames op tv, radio en via advertenties verboden in België. Tegen 2025 gaat het verbod op gokreclames in voetbalstadions in. Sponsoring op de shirts is dan nog wel toegestaan met merknaam of logo, maar niet prominent op de voorkant van de outfits. Drie jaar later, vanaf 2028, geldt een totaalverbod op reclames van gokbedrijven.

Op die manier hoopt de Belgische regering het aantal verslavingen terug te dringen en ook de prijs voor de maatschappij te verlagen. Maar gokbedrijven spelen een grote rol in de sport en dan vooral in de sponsoring. Soudal Quick-Step heeft Napoleon Sports & Casino als sponsor, Bingoal is hoofdsponsor van Bingoal WB, Circus is partner van Intermarché-Circus-Wanty en meerdere crossploegen hebben goksponsors.

Wat het precieze gevolg van het verbod op gokreclame gaat zijn voor de Nationale Loterij is nu nog niet bekend. De Minister van Justitie in België, Vincent Van Quickenborne, wil ook maatregelen voor de Nationale Loterij. Vorig jaar werd al gemeld dat de Lotto vanaf 2026 met strenge regelgeving te maken krijgt, dus Lotto Dstny lijkt voorlopig zeker van de hoofdsponsor.

Lees meer: Plan om gokreclame te verbieden kwam van topman Belgische Nationale Loterij