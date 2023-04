UCI schrapt Zaaf van de website met geregistreerde vrouwenteams

Er is een nieuwe ontwikkeling in de zaak van de probleemploeg van Zaaf, want de internationale wielerunie UCI heeft de Spaanse ploeg van de website geschrapt. De reden van deze administratieve wijziging is nog niet bekendgemaakt.

VeloNews heeft navraag gedaan bij de UCI, maar is nog in afwachting van een reactie van de wielerunie. Het management van de vrouwenploeg van Zaaf weigert dan weer te reageren op vragen van de Amerikaanse website over de achterstallige betalingen en problemen binnen het team.

Zaaf was vorig seizoen nog een clubteam en debuteerde in 2023 als ambitieus UCI Continental Team, met vijftien rensters aan boord. Door de financiële malaise heeft de UCI de rensters echter groen licht gegeven om te vertrekken en tijdens het lopende seizoen te tekenen bij een ander team.

Kopvrouw Audrey Cordon-Ragot was de eerste die het zinkende schip verliet en tekende bij Human Powered Health. Zeven rensters volgden haar voorbeeld, waaronder de Nederlandse Mareille Meijering. Zij is overgestapt naar Movistar.

Woensdag liet ook Ebtissam Zaied weten te vertrekken. Daardoor heeft Zaaf nog maar zeven rensters onder contract. Dat is te weinig om te voldoen aan de UCI-eisen. Het is nog maar de vraag of Zaaf nog in actie gaat komen in 2023, want voor de aankomende Vuelta Femenina had de ploeg haar wildcard al teruggegeven.

Meerdere rensters van Zaaf hebben zich inmiddels gericht tot de Spaanse wielerbond, omdat zij toegang willen tot de bankgarantie die door Zaaf is afgegeven. Op die manier hopen zij toch nog een deel van hun salaris te ontvangen.

