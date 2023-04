Noodlijdend Zaaf trekt zich terug voor La Vuelta Femenina

Vrouwenploeg Zaaf zal volgende week niet aan de start verschijnen van La Vuelta Femenina. De Spaanse formatie was wel degelijk uitgenodigd voor de Spaanse ronde, maar heeft zich inmiddels teruggetrokken. De ploeg verkeert al langere tijd in financiële problemen en zag al enkele sterkhouders vertrekken.

De organisatie van La Vuelta Femenina (1-7 mei) heeft aan Velonews laten weten dat Zaaf er volgende week niet bij zal zijn. “De ploeg heeft de uitnodiging afgeslagen. We kunnen verder niks zeggen over de toekomst van het team. Gevolg is dat 23 formaties aan de start zullen verschijnen. We zullen geen extra ploeg meer uitnodigen.”

Velonews heeft meerdere keren geprobeerd om contact te zoeken met de teamleiding van Zaaf, maar de formatie is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Zaaf is een vrouwenploeg die met grootste plannen een UCI-licentie aanvroeg voor dit jaar. Dat werd onderstreept met het aantrekken van kopvrouw Audrey Cordon-Ragot, de kampioene van Frankrijk. Maar nu mogen rensters op zoek naar een nieuwe werkgever.

Leegloop

Daar heeft de UCI goedkeuring voor gegeven, omdat er veel klachten zijn binnengekomen over het niet uitbetalen van salarissen. Door de financiële problemen is het maar de vraag of de Zaaf-ploeg binnenkort nog bestaat. Normaal gesproken zijn tussentijdse transfers pas toegestaan vanaf 1 juni, maar de internationale wielerunie heeft vanwege de gemelde klachten groen licht gegeven om nu al een overstap te maken naar een ander UCI-team.

Cordon-Ragot (naar Human Powered Health), Elizabeth Stannard (Israel Premier Tech Roland), Mareille Meijering (Movistar) en Lucie Jounier (Team Coop-Hitec Products) maakten al gebruik van deze optie. Ook Heidi Franz, Michaela Drummond en Maggie Coles-Lyster zijn inmiddels vertrokken. Er staan momenteel nog maar acht renners onder contract bij het noodlijdende Zaaf.