maandag 11 december 2023 om 16:33

UCI schorst Maxim Van Gils voor 25 dagen vanwege klap in Japan Cup

De internationale wielerunie UCI heeft Maxim Van Gils een schorsing opgelegd van 25 dagen. De beloftevolle Belg van Lotto Dstny deelde in oktober tijdens het Japan Cup Criterium een tik uit aan zijn Griekse collega-wielrenner Georgios Bouglas.

Het was een opvallend beeld tijdens het Japan Cup Criterium: De Griekse renner Georgios Bouglas kreeg in de laatste meters voor de streep een klap op het achterhoofd van Maxim Van Gils. De bekende wielervolger Benji Naesen liet op X weten dat Bouglas zijn handen van zijn stuur zou genomen hebben om een renner van Jayco-AlUla aan de kant te duwen. Hierdoor zou Van Gils bijna tegen de grond zijn gegaan.

De Belg was hier duidelijk niet van gediend en deelde op zijn beurt een tik uit aan Bouglas. Lotto Dstny – de werkgever van Maxim Van Gils – liet in een statement weten het gedrag van zijn renner te betreuren en ook Van Gils bood al snel zijn excuses aan.

Niet in beroep

We zijn nu anderhalve maand verder en nu heeft de UCI besloten om de jonge renner voor 25 dagen te schorsen. Van Gils kreeg eerder ook al een boete van 50 Zwitserse Frank en verloor tevens de nodige UCI-punten. De schorsing gaat in op 20 januari 2024.

Van Gils zal niet in beroep gaan tegen de straf van de UCI. “Ik heb veel spijt van wat ik heb gedaan. Het gebaar was een reactie op het gevaarlijke gedrag van een andere renner, maar ik weet dat wat ik deed verkeerd was. Ik accepteer de straf van de UCI. Dit is ook een belangrijke les voor de toekomst om mezelf rustig te houden in dit soort situaties en om op een goede manier te reageren na de wedstrijd”, liet hij al weten.