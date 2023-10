zaterdag 14 oktober 2023 om 12:13

Maxim Van Gils biedt zijn excuses aan na agressieve tik: “Ik accepteer de straf van de UCI”

Lotto Dstny heeft in een statement gereageerd op de agressieve tik die Maxim Van Gils uitdeelde in het Japan Cup Criterium. “Het gebaar was een reactie op het gevaarlijke gedrag van een andere renner, maar ik weet dat wat ik deed verkeerd was”, vertelt Van Gils zelf.

Georgios Bouglas zou volgens Benji Naesen in de laatste kilometers een renner van Jayco-AlUla geduwd hebben, waarna Van Gils bijna ten val kwam. De Belg reageerde net voor de finishlijn door een stevige slag uit te delen op het achterhoofd van zijn Griekse collega.

“We betreuren het gedrag van onze renner Maxim Van Gils in de Japan Cup Criterium. Maxim en de ploeg willen zich verontschuldigen voor zijn gebaar aan het einde van de wedstrijd”, valt er te lezen in het statement. Van Gils vult aan: “Ik heb veel spijt van wat ik heb gedaan en ik heb al mijn excuses aangeboden aan de wedstrijdjury. Ze gaven me een boete (50 CHF) en ik zal wat UCI-punten verliezen.”

“Het gebaar was een reactie op het gevaarlijke gedrag van een andere renner, maar ik weet dat wat ik deed verkeerd was. Ik accepteer de straf van de UCI en ik bied mijn excuses aan voor wat ik deed. Dit is ook een belangrijke les voor de toekomst om mezelf rustig te houden in dit soort situaties en om op een goede manier te reageren na de wedstrijd”, besloot de Belgische renner.