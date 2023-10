zaterdag 14 oktober 2023 om 11:13

Opvallend: Maxim Van Gils deelt slag uit in Japan Cup Criterium

Maxim Van Gils heeft in het Japan Cup Criterium een stevige slag uitgedeeld aan Georgios Bouglas. De Griekse renner kreeg in de laatste meters voor de streep een klap op het achterhoofd. Bouglas zou enkele momenten eerder ervoor gezorgd hebben dat Van Gils bijna ten val werd gebracht.

Benji Naesen laat op X weten dat Bouglas zijn handen van zijn stuur zou genomen hebben om een renner van Jayco-AlUla aan de kant te duwen. Hierdoor zou Van Gils bijna tegen de grond zijn gegaan. Inmiddels heeft Lotto Dstny laten weten aan WielerFlits dat ze weldra met een statement zullen komen.

Van Gils bolde uiteindelijk als tiende over de streep in Utsunomiya. Bouglas, de renner die de tik kreeg, werd achtste. Het Japan Cup Criterium werd gewonnen door Edward Theuns, die voor de derde keer op rij won. Riley Sheehan en Axel Zingle werden tweede en derde.

I was told by a rider in the race, the incident was a result of Bouglas taking his hand off the bars to push a Jayco rider out off the way, causing Van Gils to nearly crash. #JapanCup pic.twitter.com/xYOKNvY7ti

— Benji Naesen (@BenjiNaesen) October 14, 2023