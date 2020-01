UCI-punten grote doel Circus-Wanty Gobert zaterdag 18 januari 2020 om 15:09

Circus-Wanty Gobert mikt in 2020 niet alleen op het winnen van wedstrijden. De Waalse ProTour-ploeg kondigt aan vol voor UCI-punten te gaan strijden om via die weg een gegarandeerde startplek in de grote rondes af te dwingen.

De ploeg voelt zich enigszins slachtoffer van de dolende regelgeving van de internationale wielerunie UCI. Aan het begin van vorig seizoen waren de regels duidelijk; de beste twee ProContinentale ploegen zouden een gegarandeerde uitnodiging krijgen voor de drie grote rondes.

Echter in de herfst van het wielerjaar kwam de UCI terug op dit besluit. Alleen het beste ProContinentale team zou nog beloond worden met een uitnodiging voor de Giro, Tour en Vuelta als gevolg van een omstreden besluit om de WorldTour uit te breiden naar negentien teams.

In een felle strijd om de punten eindigde Wanty-Gobert uiteindelijk als tweede beste ProContinentale ploeg op de WorldRanking voor ploegen. De eerste plek en daarmee ook de uitnodigingen gingen naar Total Direct Energie. Voor Circus-Wanty Gobert dus geen grote ronde in 2020 want zowel de RCS (organisator Giro) als ASO (organisator Tour) besloten de twee wildcards aan ploegen uit het land te geven. Als pleister op de wond mogen ze wel alle grote eendaagse WorldTour-koersen rijden.

Met name het missen van de Tour doet extra pijn omdat er dit jaar met Circus en Tormans twee grote nieuwe sponsors aan de ploeg zijn gebonden die ervan uitgingen in juli te kunnen profiteren van de enorme aandacht die de drieweekse door Frankrijk genereert.

Op de teampresentatie in het Spaanse Alfas del Pi werd de strijd om de punten alvast aangekondigd. “Om de komende jaren onze doelen te bereiken, zullen we onze strategie wat aanpassen”, zei teammanager Jean-Francois Bourlart. “Volgend jaar willen we opnieuw naar de Tour. Voor ons is het dus ontzettend belangrijk om eerste te eindigen in de UCI WorldRanking. Dat biedt ons gegarandeerd startrecht. Dit jaar moeten we heel het seizoen constant presteren én vaker winnen en het podium halen om punten te sprokkelen.”

Voor Danny van Poppel is de boodschap helder. “Ik wil een grote bijdrage aan de jacht op UCI-punten leveren, een strategie die nieuw is voor mij”, aldus de Nederlandse kopman voor de sprints. “Ik verwacht veel van het aankomende seizoen en ben gemotiveerd om Circus-Wanty Gobert overwinningen te schenken.”

De nieuwe koerswijze is niet door iedereen geliefd. Renners binnen de selectie zeggen dat het anti-koersen in de hand werkt. Verwijzend naar vorig seizoen waar in wedstrijden als de Famenne Ardenne Classic en Parijs-Tour de ploegen die nog kans maakte op de eerste plek (Cofidis, Corendon-Circus, Total Direct Energie en Wanty-Gobert) iedere aanvalspoging van elkaar neutraliseerde, waardoor ze in de finale van de wedstrijd geen rol meer konden spelen. De vrees is dat dit nu een seizoen lang gaat gebeuren.

In oktober maakten we onderstaande uitlegvideo over de strijd om UCI-punten.

