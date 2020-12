Supermarktketen Intermarché nieuwe hoofdsponsor Wanty-Gobert

Circus-Wanty Gobert heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor de komende drie jaar. Supermarktketen Intermarché neemt bij de aanstaande WorldTour-ploeg de rol over van Circus. De officiële ploegnaam verandert daardoor in Team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

De samenwerking tussen Intermarché en de Belgische wielerploeg loopt tot eind 2023. De supermarktketen richt zich in België voornamelijk op de Waalse markt, in totaal zijn er 78 winkels in België. Daarnaast zijn er filialen in Frankrijk (ruim 1.500 winkels), Polen en Portugal.

Intermarché-Wanty-Gobert is komend seizoen actief op een WorldTour-licentie. De ploeg van manager Jean-François Bourlart en ploegleider Hilaire Van der Schueren was de laatste jaren actief als ProTeam, maar heeft de licentie van het Amerikaanse CCC overgekocht.

Circus verdwijnt weliswaar als naamsponsor, maar blijft verbonden als partner van de ploeg.

Nieuwe mijlpaal

“Ons met Intermarché verbinden, zagen we snel als een evidentie”, aldus Bourlart. “De filosofie van de Groepering correspondeert perfect met de visie die we de laatste jaren met de Want You Club, onze business club, ontwikkeld hebben. Intermarché en onze sportieve structuur delen talrijke waarden: moed, teamspirit, ondernemerschap en competitiegeest.”

“Met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zijn we klaar om de eerste lijnen van een nieuw hoofdstuk in de historiek van onze wielerploeg te schrijven. Dankzij de overname van Continuum Sports hebben we een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van ons team kunnen bereiken. Ik ben dan ook gelukkig om voor de volgende drie seizoenen op de steun van Intermarché te kunnen rekenen.”

“Wielrennen is één van de meest populaire sporten in België”, zegt Allain Boulle van de Belgische tak van Intermarché. “Het leeft in onze straten en wegen. Team Wanty Gobert hecht net als ons veel belang aan nabijheid als waarde, maar bovendien heerst er net als in onze verkooppunten een ware teamspirit en gezellige sfeer.”