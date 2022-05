UCI publiceert statement over situatie voormalige Gazprom-RusVelo

De UCI heeft een statement naar buiten gebracht over de situatie omtrent het voormalige Gazprom-RusVelo. Daarmee reageert het op de kritiek die het kreeg, nadat het de licentie van de Russische ploeg introk. De Internationale Wielerunie ontkent dat het te weinig doet om een oplossing te vinden voor de renners en stafleden, die sinds het besluit zonder werk zitten.

Het persbericht begint met de opmerking dat de UCI twee maatregelen heeft genomen vanwege de oorlog die Rusland is begonnen in Oekraïne. Het gaat, naast het intrekken van de licentie van (onder andere) Gazprom-RusVelo, om de verklaring dat sponsoring door Russische of Wit-Russische bedrijven of merken “schadelijk voor het imago van wielrennen” zijn. “Elk vertoon van de sponsor Gazprom, evenals de naam ‘RusVelo’, is daarom tot nader order verboden bij alle evenementen op de UCI-kalender.”

De UCI zegt te begrijpen dat vooral door die tweede maatregel financieringsproblemen zijn opgetreden. Daarom heeft de wielerunie het management van de ploeg geïnformeerd over “mogelijke oplossingen en voorwaarden voor een terugkeer in competitie”. Het gaat hier vooral om een verandering van de nationaliteit van het team (de paying agent van het team komt uit Zwitserland), en om de financiële capaciteiten van het team.

Informatievoorziening aan renners

Niet alleen de ploeg is goed geïnformeerd, volgens de UCI. “Naast de informatie die gegeven is aan het team over een mogelijke terugkeer in competitie, heeft de UCI ook gereageerd op alle reacties van renners en voorstellen van renners”, klinkt het. “De voorstellen die gedaan werden – of die nu gedaan werden door het team of door de renners – konden helaas niet in overweging genomen worden, aangezien ze erop neerkwamen dat de UCI zou opdraaien voor de kosten van het team.”

“Wat betreft de bescherming van de renners, heeft de UCI hen en de Cyclistes Professionnels Associés (CPA) eraan herinnerd dat er een bankgarantie bestaat op basis van UCI-reglementen, waarmee drie maandsalarissen gedekt worden voor alle renners en het personeel in het geval van wanbetaling.” Volgens de UCI zijn er ondanks herhaaldelijke herinneringen, geen aanvragen voor deze dekking geweest.

Van ploeg wisselen

De UCI geeft sinds 1 maart ook de mogelijkheid aan de getroffen renners om tijdens het seizoen van ploeg te wisselen. “De renners in kwestie krijgen de kans om af te wijken van de regels omtrent transfers, zodat ze van team kunnen wisselen op elk moment in het seizoen en dus hun carrière kunnen vervolgen in een andere ploeg”, schrijft de wielerbond. Sommige renners, zoals Nicola Conci (Alpecin-Fenix Development), Eirik Lunder (terugkeer bij Team Coop) en Michael Kukrle (terugkeer bij Elkov-Kasper) maakten hier inderdaad gebruik van.

“Sinds 1 maart is de UCI nooit gestopt met regelmatig communiceren met de betrokken teams en antwoord geven op al hun voorstellen, als wel die van hun renners”, zegt de UCI tot slot. “De UCI blijft tot beschikking staan van het teammanagement en de renners om samen met hen te werken aan de best mogelijke oplossing.”