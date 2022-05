Nicola Conci per direct naar Alpecin-Fenix Development Team

Nicola Conci zal de rest van het jaar voor het Development Team van Alpecin-Fenix uitkomen. De 25-jarige Italiaan was vier jaar prof bij Trek-Segafredo en verhuisde eind vorig jaar naar Gazprom-Rusvelo, dat intussen haar licentie door de UCI ingetrokken zag worden.

Het was maandag na de persconferentie in Grand Hotel Montesilvano dat Nicola Conci samen met zijn vader opdook in de lobby. Toen hij even later een Canyon-fiets kreeg toegestopt, werd duidelijk wat de reden van zijn bezoekje was. De Italiaan gaat de komende maanden voor Alpecin-Fenix (straks Alpecin-Deceuninck, red.) uitkomen.

Conci werd in de zomer van 2017 stagiair bij Trek-Segafredo en mocht er een paar maanden later een profcontract ondertekenen. Hij bleef vier jaar bij het Amerikaanse team en trok dit jaar naar het Russische Gazprom-Rusvelo. Maar dat team zag intussen haar licentie ingetrokken worden. Sindsdien kon Conci alleen koersen met de Italiaanse nationale ploeg.

En dat deed hij verre van slecht, met onder meer een aantal ereplaatsen in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Giro di Sicilia. Het was in Coppi e Bartali dat hij de ploegleiding van Alpecin-Fenix kon charmeren. Omdat het ProTeam intussen het maximaal aantal renners bereikt heeft, wordt de Italiaan voorlopig ondergebracht in het Development Team. Concreet betekent dit dat hij alleen niet in het WorldTour-circuit kan ingezet worden.

Conci tekent een contract voor anderhalf jaar bij Alpecin-Fenix, tot eind 2023.