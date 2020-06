UCI onderscheidt omstreden staatshoofd Turkmenistan met hoogste eer donderdag 11 juni 2020 om 09:17

De UCI heeft de hoogst mogelijke onderscheiding aangeboden aan Gurbanguly Berdimuhamedov, president van Turkmenistan en tevens voorzitter van het nationale olympisch comité in het Centraal-Aziatische land. Vorige week overhandigde UCI-voorzitter David Lappartient de onderscheiding via een videoverbinding. Over de omstreden dictator wil de wielerunie verder niet uitwijden.

De website CyclingTips bracht het nieuws over de onderscheiding naar buiten. Op 3 juni, World Bicycle Day, werden al enkele video’s op social media geplaatst van Berdimuhamedov die een groot fietsmonument bewondert. Nu blijkt de president dus de avond voordien te zijn onderscheiden door de UCI. Het gaat om de ‘UCI Order’ die naar verluidt al dertien jaar niet meer is uitgereikt.

WK baanwielrennen 2021 in Turkmenistan

“Ik ben blij je te kunnen vertellen dat naar aanleiding van World Bicycle Day, het bestuurscomité van de UCI unaniem heeft besloten om jou de hoogste UCI Award te geven. Ook bieden wij een certificaat aan vanwege je enorme bijdrage aan de ontwikkeling van het wielrennen wereldwijd”, vertelde Lappartient in een videocall met Berdimuhamedov en de Russische miljardair Igor Makarov, ooit oprichter van Katusha en geboren in Turkmenistan.

De UCI bevestigt op vragen van CyclingTips dat de president van Turkmenistan een onderscheiding heeft gekregen. “Als erkenning voor zijn toewijding aan onze sport, met topsportevenementen, breedtesport en de promotie van wielrennen in het algemeen. Het WK baanwielrennen 2021 in de Turkmeense hoofdstad Ashgabat (in de gloednieuwe Velodrome op het Ashgabat Sports Complex, red.) maakt deel uit van de lange traditie van wereldkampioenschappen buiten Europa”, aldus de UCI.

In september 2018 werd bekend dat Turkmenistan het wereldkampioenschap baanwielrennen mocht organiseren. Eerder kwam het land ook al in het wielernieuws toen oud-UCI-voorzitter Pat McQuaid uitlegde dat hij in 2012 een deal had gesloten met Igor Makarov om in 2017 het WK wielrennen naar Centraal-Azië te halen. Die samenwerking kwam er uiteindelijk niet omdat McQuaid zich opnieuw kandideerde voor het voorzitterschap van de UCI.

‘Een van de meest autoritaire regimes ter wereld’

Gurbanguly Berdimuhamedov is sinds 2007 president van Turkmenistan. Volgens Amnesty International is het land een van de meest autoritaire regimes ter wereld, waar mensenrechten geschonden worden en vrijheid van meningsuiting ernstig beperkt wordt. Politieke tegenstanders worden onderdrukt en vaak ook in de cel geplaatst. “Daar worden ze onmenselijk en vernederend behandeld, en in veel gevallen moeten ze ook verdwijnen. Sterfgevallen in de gevangenis zijn gemeengoed en worden niet onderzocht”, aldus Amnesty International.

Daarnaast zijn alle media gecontroleerd door de staat. Volgens Reporters Without Borders is Turkmenistan op het gebied van persvrijheid het slechtste land ter wereld, nog na Noord-Korea. In het land is het woord ‘coronavirus’ momenteel ook verbannen. Anders-gelovigen kunnen worden opgepakt en de situatie van vrouwen in het land is slecht. Zij worden er gediscrimineerd en tevens is homoseksualiteit is verboden.

Specifieke vragen over hierboven genoemde onderwerpen ontwijkt de UCI in een mailwisseling met CyclingTips. Lees hier het complete verhaal.

Turkmenistan's president loves cycling ("velosport"), he bloody loves it. Here he is walking around a giant monument erected to cycling as a song about cycling is performed in the background pic.twitter.com/3EjmaZgJz7 — Peter Leonard (@Peter__Leonard) June 3, 2020