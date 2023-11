vrijdag 17 november 2023 om 11:19

UCI maakt werk van dreigement Lappartient over deelname aan WK en Wereldbekers

De harde woorden van UCI-voorzitter David Lappartient over de niet-deelname van veldrijders aan Wereldbeker-wedstrijden en mogelijke gevolgen voor het WK veldrijden gaan een vervolg krijgen. De internationale wielerunie heeft officieel aangekondigd dat zij daarover gaan nadenken ‘om de samenhang van de grote evenementen te garanderen’.

Het nieuws over het veldrijden staat weggestopt in een persbericht met ook nieuws over cycleball, kunstfietsen en para-cycling. “De UCI heeft besloten om na te denken over de deelname van renners aan de manches van de UCI World Cup en andere evenementen op de internationale kalender van de UCI, om de samenhang van haar grote evenementen te garanderen.”

“Het is namelijk essentieel voor de UCI om te zorgen voor een evenwicht tussen de verschillende grote evenementen van het veldrijden en de deelname van renners aan deze wedstrijden”, staat in het statement.

Het zijn woorden die aansluiten bij het dreigement van UCI-baas Lappartient afgelopen weekend. “Als een crosser de voorkeur geeft aan een nationale wedstrijd terwijl er een Wereldbeker is, dan rijdt hij de volgende Wereldbeker ook niet en dus ook het WK veldrijden niet”, dreigde hij. “De Wereldbeker is geen competitie waar je kan kiezen wat je wil rijden. Iedereen moet gewoon meedoen.”

Die uitspraken van de Franse voorzitter zorgden voor veel reacties in de crosswereld. Zo dacht Sven Nys dat ‘de soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend’. “We gaan het laten inzinken en ons vooral niet onder druk laten zetten”, zei hij. WielerFlits vroeg meer insiders naar hun mening en daar was de conclusie vooral: “Er moet een open discussie komen.”

