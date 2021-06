UCI komt met statement na diskwalificatie Jan-Willem van Schip

Jan-Willem van Schip werd door de UCI uit de Baloise Belgium Tour gezet. De Nederlander kreeg van de wedstrijdjury toestemming om met een speciaal stuur van start te gaan, maar van hogerhand werd die beslissing teruggedraaid. De internationale wielerunie doet nu zijn kant van het verhaal.

Artikel 2.2.025

“De UCI wil graag zijn positie kenbaar maken met betrekking tot de diskwalificatie van de Nederlandse wielrenner Jan-Willem van Schip na de derde etappe van de Baloise Belgium Tour”, begint de wielerunie in een persbericht. “De heer Van Schip is gediskwalificeerd vanwege het overtreden van artikel 2.2.025 van de UCI-reglementen, dat stelt dat het voorboden is de voorarmen op de handlebar te steunen, tijdritten uitgezonderd.”

“Daarbij willen we benadrukken dat het stuur waarmee de renner reed eerder dit seizoen is gepresenteerd aan de materiaalcommissie van de UCI en toen is afgekeurd. We hebben het gebruik expliciet verboden voor UCI-evenementen tot een nieuwe testronde. Verder hebben we sinds dat besluit nooit meer contact gehad met BEAT Cycling over het stuur in kwestie, tot de derde etappe van de Baloise Belgium Tour.”

Reactie BEAT Cycling

BEAT Cycling, de ploeg van Jan-Willem van Schip, reageerde eerder al op de uitsluiting van zijn renner. “Sinds de lancering van het ABB-stuur hebben we overleg hierover met de UCI. Op geen enkel moment hebben zij ons laten weten dat het stuur niet toegestaan zou zijn. Op de ochtend voor de start van de derde etappe hebben we onze intenties om met het stuur te rijden besproken met de UCI-commissaris ter plaatse.”

“Hier hebben we groen licht gekregen om met het stuur te starten. De UCI heeft hier geen enkel voorbehoud bij gemaakt. BEAT meent dat de diskwalificatie onterecht is en Jan-Willem van Schip in grote mate dupeert.” Van Schip: “Door te erkennen dat ik sneller wilde zijn, ben ik er voor gegaan om met dit stuur te rijden. Ik was me daarbij van geen kwaad bewust, maar ik ben helaas op een niet zo feilbare UCI gestuit.”