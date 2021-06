Jan-Willem van Schip met speciaal stuur in kopgroep Baloise Belgium Tour

Jan-Willem van Schip maakt op dit moment deel uit van een vroege vlucht in de Baloise Belgium Tour. De renner van BEAT Cycling doet dit met een opvallend stuur. Het speciale stuur, de zogeheten ‘ABB’, voldoet aan de reglementen van de UCI.

Afgelopen winter presenteerde Van Schip met de ploeg en de onderzoekers van SPEECO al een nieuw stuur dat gericht is op aerodynamica. Na de nieuwe regelgeving van de internationale wielerunie was het stuurtje van Van Schip echter verboden en dus moest de Nederlander weer terug naar de tekentafel.

Zijn werkgever BEAT was de voorbije maanden al met de UCI in gesprek over het gebruik ervan. “Het is heel complex. Het is net hoe je de regels leest of het wel mag of niet mag. Ik durf niet te zeggen hoe het precies zit, met het leunen op je stuur. Dat moeten we nog uitkristalliseren”, liet Van Schip in maart nog weten.

Van Schip en BEAT Cycling kwamen vervolgens met de ABB (Aero, Breakaway en Bar) en deze is wél goedgekeurd door de UCI. “We gaan ermee rijden. Meer veiligheid, meer stabiliteit en bovenal meer aero”, gaf de renner aan voor de start van rit drie van de Baloise Belgium Tour.

😍 Aero. Breakaway. Bar. We gaan historie schrijven. pic.twitter.com/wdHldyBnEV — BEAT Cycling (@beatcyclingclub) June 11, 2021