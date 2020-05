‘UCI kiest voor WK wielrennen in november in Qatar’ donderdag 14 mei 2020 om 09:06

Het lijkt er steeds meer op dat wielerunie UCI het WK wielrennen gaat verplaatsen. Volgens Het Nieuwsblad is een wereldkampioenschap eind september in Zwitserland een ‘no go’. Als gevolg daarvan wordt het WK ergens in november georganiseerd in Qatar. Dat idee werd onlangs al genoemd in de wandelgangen.

Op de huidige kalender van de UCI staat het WK wielrennen van 20-27 september gepland in Aigle en Martigny, onder de rook van het hoofdkantoor van de internationale wielerunie. Naar verluidt staat niet elke Zwitsers kanton te springen om een dergelijk evenement in het land ten tijde van de coronacrisis.

Daarnaast is nog altijd onduidelijk of het Alpenland tegen die tijd de grenzen open heeft gesteld voor buitenlanders. Dat is nog buiten financiële moeilijkheden van de lokale organisatie gerekend, waardoor de UCI al een streep lijkt te zetten door het WK in Zwitserland. Eerder liet Peter Van den Abeele (Deputy Sports Directeur bij de UCI) weten een beslissing van de Zwitserse overheid eind mei af te wachten.

Meerdere organisatoren van andere wedstrijden kijken met interesse naar de naderende beslissing van de UCI. Het BK wielrennen zou mogelijk op 22 of 23 september in Anzegem georganiseerd kunnen worden, mits het WK verplaatst wordt. Ook zou een eventuele verplaatsing van Parijs-Roubaix naar 27 september het gevolg kunnen zijn van een WK-wijziging.