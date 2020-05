‘UCI overweegt WK Wielrennen te verplaatsen naar Midden-Oosten’ vrijdag 8 mei 2020 om 13:35

Mocht het WK Wielrennen in september niet in Zwitserland gehouden kunnen worden, dan overweegt de UCI een verplaatsing naar het Midden-Oosten. Dat meldt de Spaanse krant Marca. De mondiale titelstrijd zou dan in november plaats kunnen vinden.

In Zwitserland zijn vanwege de coronapandemie bijeenkomsten met meer dan duizend mensen tot minstens eind augustus verboden. Eind juni wordt er beslist of het WK Wielrennen – dat gepland staat van 20 tot 27 september – plaats kan vinden.

Mocht een WK in Zwitserland niet door kunnen gaan, dan worden volgens de Spaanse sportkrant Oman, Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten als alternatieven overwogen. Mocht het zover komen, wordt Parijs-Roubaix verplaatst van 25 oktober naar het weekend waarin het WK gepland stond.