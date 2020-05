Eind mei beslist UCI over locatie en data WK op de weg, eind deze week over WK MTB dinsdag 12 mei 2020 om 10:13

Eind mei wordt duidelijk of het WK op de weg in Zwitserland kan doorgaan. Als dat niet lukt, kan worden uitgeweken naar het Midden-Oosten. Maar daar willen ze bij de UCI voorlopig niets over horen. Eind deze week zou de Wielerunie naar buiten komen met een nieuwe mountainbike-kalender.

“Over een scenario met het WK in het Midden-Oosten wil ik het op dit moment niet eens hebben”, vertelt Peter Van den Abeele, Deputy Sports Directeur bij de UCI, aan Het Laatste Nieuws. “We gaan er alles aan doen om het WK te laten doorgaan op de voorziene data en locaties in Zwitserland. De huidige Zwitserse coronamaatregelen gelden er tot eind augustus. Eind mei neemt de Confederatie een nieuwe beslissing over de daaropvolgende maanden en zal duidelijk worden of ons plan uitvoerbaar is.”

“In een brief van de UCI en het organisatiecomité van Aigle/Martigny naar de Confederatie werd alvast het belang geschetst van ons evenement. Binnenkort voeren alle betrokken partijen daar ook nog een conference call over. Het zou mooi zijn mocht het WK wielrennen nog als één van de weinige grote sportevenementen kunnen standhouden.”

WB en WK MTB

Vrijdag lost de UCI meer informatie over zijn geannuleerde events in de andere (offroad-)disciplines, met uitzondering van het veldrijden. Dan zal ook Mathieu van der Poel weten of hij dit jaar nog een of meerdere wereldbekerwedstrijden en/of het WK mountainbike in zijn wegkalender kan inpassen.