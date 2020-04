‘UCI overweegt toch WK tijdrijden te verplaatsen’ donderdag 23 april 2020 om 09:41

De UCI zou dan toch overwegen het WK tijdrijden te verplaatsen naar woensdag 23 september, meldt Het Laatste Nieuws. Op de huidige datum van zondag 20 september overlapt de WK tijrdrit met de slotdag van de Tour de France.

Volgens bronnen van de Vlaamse krant zou de internationale wielerunie de oude WK-planning aanhouden, waarbij in het eerste weekend de mixed relay op het programma zal staan, op woensdag de individuele tijdrit voor de elite mannen en op zondag (27 september) het slotstuk met de wegrit.

De verschuiving zou goed nieuws voor de renners die de Tour de France zullen uitrijden. Dankzij de nieuwe datum is er geen overlap meer en kunnen ze beide wedstrijden combineren.

Hoe de aangepaste wielerkalender er in detail uit komt te zien, zal spoedig bekend worden. De UCI is in de laatste overlegfase beland. Of de wedstrijden daadwerkelijk verreden zullen worden hangt af van de bestrijding van het coronavirus.

Het WK staat gepland voor 20-27 september in het Zwitserse Aigle-Martigny.