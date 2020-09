Huiszoeking in hotel Tourploeg Arkéa-Samsic maandag 21 september 2020 om 09:15

De OCLAESP, een Franse eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu, heeft woensdag het hotel doorzocht waar de Tourploeg van Arkéa-Samsic verbleef. Naar het verluidt zou de huiszoeking zijn gericht op de kopman van de ploeg, Nairo Quintana.

Het was de Franse zondagskrant Le Journal du Dimanche die het nieuws dit weekend de wereld in bracht. De huiszoeking had woensdag plaatsgevonden in Megève, in de Haute-Savoie, in het hotel van Arkéa-Samsic. Emmanuel Hubert, de manager van de ploeg, bevestigde telefonisch de informatie, maar wilde er verder geen commentaar op geven.

Volgens informatie van L’Équipe was de actie niet gericht op het team en het personeel, maar op kopman Nairo Quintana. De kamers van de Colombiaanse renners (naast Nairo Quintana ook zijn broer Dayer en Winner Anacona) en van de masseurs zijn doorzocht. Ook de ploegauto’s werden doorgelicht.

Volgens de vooraanstaande Franse sportkrant werd de huiszoeking uitgevoerd zonder overleg met het Franse antidopingagentschap AFLD en maakte het deel uit van een vooronderzoek.