dinsdag 6 februari 2024 om 15:41

Nieuwe ontwikkeling in dopingzaak-Quintana: Arts van Colombiaan riskeert celstraf

Nairo Quintana mag zich na een moeilijke periode weer profwielrenner noemen, maar zijn dopingzaak uit 2020 blijft maar aanslepen. Op de achtergrond zijn er nieuwe ontwikkelingen. Zijn voormalige arts Fredy Alexander Gonzáles Torres moet nu voor de rechter verschijnen in verband met zijn mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Gonzáles Torres wordt ervan verdacht Nairo Quintana en zijn broer en teamgenoot Dayer tijdens de Tour de France van 2020 aan doping te helpen geholpen, zo meldt het Franse persbureau AFP. “Er is besloten de Colombiaanse arts te vervolgen”, meldden de autoriteiten. De arts wordt door de aanklagers verdacht van “het bezit van een stof of methode die verboden is voor sportief gebruik zonder medische rechtvaardiging.”

De arts riskeert een celstraf van vijf jaar en een boete van 75.000 euro. De Franse justitie begon het onderzoek al tijdens de Tour van 2020, nadat er bij medische begeleiders van Arkéa-Samsic verdachte middelen werden aangetroffen. De renners werden toen ondervraagd, maar konden wel gewoon in koers blijven. Quintana eindigde dat jaar als zeventiende in het eindklassement. De zaak zal op 2 september voor de rechter komen.

Andere zaak

Deze zaak staat overigens los van zijn positieve test op tramadol in de Tour van 2022. Quintana werd in augustus 2022 uit de uitslag geschrapt van de Tour de France, waarin hij zesde werd, na een positieve test op tramadol. Deze pijnstiller staat (nog) niet op de verboden middelenlijst van WADA, maar is wel verboden door de UCI. Quintana ging nog in hoger beroep tegen deze diskwalificatie, maar dit werd door het CAS afgewezen. Een lange en vruchteloze zoektocht naar een nieuwe ploeg volgde.

De carrière van de winnaar van onder meer de Giro d’Italia en Vuelta a España leek zo als een nachtkaars uit te gaan, maar Movistar zag toch wel iets in de terugkeer van de ervaren klimmer en besloot hem een nieuwe kans te geven. De inmiddels 34-jarige Quintana kwam vorige maand al in actie op de Colombiaanse kampioenschappen en begint vandaag aan de Tour Colombia.