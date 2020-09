Vooronderzoek naar vermoedelijk dopinggebruik in Tour de France maandag 21 september 2020 om 19:07

Er is een vooronderzoek geopend naar vermoedelijk dopinggebruik in de afgelopen Tour de France. Dat is gebeurd na de vondst van meerdere gezondheidsproducten, waaronder verdovende middelen en ‘een methode die gekwalificeerd kan worden als doping’.

Het onderzoek zou gericht zijn op een specifieke ploeg, bevestigt het parket van Marseille. Naar verluidt heeft het onderzoek te maken met de doorzoeking in het hotel van Arkéa-Samsic tijdens de slotweek van de Tour de France. Het nieuws over die inval van woensdag kwam daags na de slotrit in Parijs naar buiten. De doorzoeking zou gericht zijn op kopman Nairo Quintana.

De officier van justitie bevestigt dat het onderzoek, gericht op een van de deelnemende Tourploegen, is geopend vanwege vermeend dopinggebruik. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het volksgezondheidscentrum van het parket van Marseille.

Soupçons de dopage chez Arkéa-Samsic au #TDF2020 : deux gardes à vue en cours (parquet) #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) September 21, 2020