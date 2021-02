‘UCI geeft groen licht voor extra wildcard in Giro, Tour en Vuelta’

De UCI staat op het punt om een extra ploeg toe te laten in de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España. Dat meldt Ouest France. In dat geval mogen de organisatoren niet 22, maar 23 ploegen uitnodigen voor hun rittenkoers.

In principe mogen 22 ploegen meedoen aan de grote rondes, waarvan de negentien WorldTour-teams al zeker zijn van deelname. Alpecin-Fenix moet als beste ProTeam van 2020 voor elke WorldTour-wedstrijd verplicht uitgenodigd worden (de ploeg wil de Giro, Tour én Vuelta rijden) en daardoor blijven maar twee wildcards over voor andere ProTeams.

Eerder werd al bekend dat organisatoren ASO en RCS een verzoek hadden ingediend om een extra, derde wildcard uit te mogen delen. In deze zware tijden voor de volksgezondheid en de economie zouden zij een extra ploeg uit eigen land een kans willen geven om mee te doen.

Nu lijkt het het Professional Cycling Council (PCC) die uitzondering mogelijk te maken. De verwachting is dat een commissie van de UCI later deze donderdag bijeenkomt om deze regelwijziging goed te keuren. In dat geval mogen de organisatoren, naast Alpecin-Fenix, nog drie andere teams uitnodigen.