‘Grote ronden vragen UCI om extra wildcard’

Wedstrijdorganisatoren ASO en RCS Sport hebben de UCI om een extra wildcard gevraagd voor de grote ronden. De wereldwijde wielerbond heeft het verzoek in beraad en neemt begin februari een besluit.

Het is TuttiBICI dat het nieuws woensdagmiddag meldt. Volgens de UCI-reglementen mogen de drie grote ronden 22 ploegen aan de start hebben. De negentien WorldTeams zijn van een plaats verzekerd, net als het beste ProTeam van afgelopen seizoen, Alpecin-Fenix. Voor de organisatie blijven twee wildcards over, die vaak worden vergeven aan ProTeams uit eigen land. Zo deelde de ASO de wildcards voor de Tour de France uit aan Arkéa Samsic en B&B Hotels-Vital Concept.

Als het aan de ASO en RCS Sport ligt, mag in het nieuwe seizoen in de grote ronden een wildcard extra worden vergeven. De organisaties hadden daarover al contact met de UCI en die heeft het verzoek nu in behandeling. In de eerste dagen van februari neemt zij daarover een besluit. Om die reden laten de wildcards voor de komende Giro d’Italia nog op zich wachten. Mogelijk worden die nu begin februari bekendgemaakt, tegelijk met de details van het parcours.