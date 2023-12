woensdag 13 december 2023 om 19:28

UCI doet juridisch onderzoek naar dossier over transfer Cian Uijtdebroeks

De UCI doet nog juridisch onderzoek naar de transfer van Cian Uijtdebroeks naar Jumbo-Visma, dat vanaf 2024 verdergaat als Visma | Lease a Bike. Dat heeft Tom Van Damme verteld aan Het Laatste Nieuws. Hij speelt als voorzitter van het Professional Cycling Council (PCC) ook een rol.

Uijtdebroeks en zijn management zijn van mening dat hij per 1 december 2023 onder zijn doorlopende contract bij BORA-hansgrohe uit is. Daardoor was hij naar eigen zeggen vrij om te tekenen bij een andere ploeg en toen heeft Jumbo-Visma toegehapt en de komst van Uijtdebroeks vanaf 1 januari 2024 aangekondigd. Daarna barstte de bom en sindsdien is een soap geboren.

Om een tussentijdse transfer mogelijk te maken, zijn handtekeningen nodig van de oude ploeg (BORA-hansgrohe), de nieuwe ploeg (Jumbo-Visma) en wielerunie UCI. Twee van die partijen hebben die krabbel nog niet gezet. “Het dossier wordt nog onderzocht door de juridische dienst van de UCI. Pas wanneer zij klaar zijn met hun werk, kan het aan mij ter ondertekening worden voorgelegd”, zegt PCC-voorzitter Van Damme.

Mogelijk krijgt de UCI nog een kwestie op tafel, nu naar buiten is gekomen dat Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe mogelijk gepest is. “Als het verhaal van de pesterijen waar is, is het uiteraard zorgwekkend”, zegt Van Damme. “Die feiten moeten dan voor de disciplinaire commissie komen. Maar heeft Uijtdebroeks dat zelf dan ook gemeld? Dat weet ik niet.”