UCI-commissaris: “Millimeters was het verschil tussen Van Aert en Pidcock”

De eindsprint van de Amstel Gold Race hield de gemoederen lang bezig. Drukte Wout van Aert zijn wiel als eerste over de streep, of was Tom Pidcock net iets eerder? Na het bekijken van de finishfoto werd Van Aert als winnaar aangewezen. Waarom die minutenlange onzekerheid?

Aan Het Laatste Nieuws verklaart UCI-commissaris Jempi Jooren, gespecialiseerd in het opstellen van de apparatuur voor de finishfoto, waarom het zo lang duurde voor de winnaar van de Amstel Gold Race bekend was. “De finishlijn bestaat uit een witte lijn van 32 centimeter breed, dan volgt een zwarte lijn van vier centimeter en daarna weer een witte lijn van 32 centimeter. De eindmeet is de loodlijn die haaks staat op het einde van de eerste witte lijn van 32 centimeter. Die lijn wordt loodrecht naar beneden getrokken van de voorkant van het wiel dat de finishlijn overschrijdt.”

Dat de apparatuur perfect wordt opgesteld is erg belangrijk, zegt hij. “Zodat er geen discussie mogelijk is. Je kunt de fotofinish een beetje plaatsen zoals je zelf wilt. Het is geen geijkt toestel, het wordt voortdurend gemanipuleerd. Je kunt goochelen met de meet. Ik heb vijftien jaar op het plaatsen van de fotofinish toegezien. Dat moet echt millimeter-precies gebeuren.”

Breedhoeklens

Op de televisiebeelden leek het alsof Pidcock de Amstel Gold Race had gewonnen. “De camera’s van de NOS of van de VRT hebben een soort breedhoeklens en die geeft vaak een vertekend beeld. Ik dacht ook dat Pidcock won, daar had ik mijn hand voor in het vuur gestoken. Maar de finishfoto toonde dat het anders was. Het verschil moet een paar millimeter zijn, misschien was het een centimeter. Een finishfoto werkt met pixels. Een verschil van minder dan een millimeter kan je op die pixels niet zien. Soms is het echt gelijk. En dan is het ook gelijk.”

Uiteindelijk moet de tijd worden genomen om de finishfoto te bestuderen en een winnaar aan te wijzen, zegt Jooren. De uitslag is pas officieel als de renners de mogelijkheid hebben gekregen om de finishfoto te bekijken.