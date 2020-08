UCI breidt WorldTour-teams uit naar maximaal 32 renners

De UCI heeft een nieuwe regel in het leven geroepen wat betreft de maximale selectiegrootte van WorldTour-teams. Dat bevestigen verschillende bronnen aan WielerFlits. Niet iedereen zal ervan gebruikmaken.

Tot en met 2020 schreven de UCI-regels voor dat WorldTour-teams uit maximaal dertig renners mochten bestaan, mits er dan ook drie neoprofs in de selectie huisden. Met twee neoprofs mocht een team bestaan uit maximaal 29 renners, bij één was dat 28 coureurs. Een WorldTour-team moest de voorbije jaren uit minimaal 27 mannen bestaan. Dat minimum wijzigt het komende seizoen niet, wel mogen selecties groter dan ooit zijn in de WorldTour.

Door het coronavirus heeft de UCI nu besloten om WorldTour-teams in staat te stellen om in 2021 maximaal 32 renners op te nemen in hun selecties. Op die manier wil de mondiale wielerbond de werkgelegenheid voor de renners beschermen in deze lastige COVID 19-tijden. Zo staat CCC op omvallen – Jim Ochowicz geeft zichzelf naar verluidt nog twee weken – en hebben ploegen als EF Pro Cycling en NTT (nog zonder sponsor volgend jaar) het lastig.

Gemengde reacties bij Nederlandse teams

Navraag bij een aantal WorldTour-teams leert ons dat niet iedereen happig is op de nieuwe regel. Zo blijft Jumbo-Visma werken met 27 renners in combinatie met de wisselwerking tussen de opleidingsploeg. Team Sunweb maakt wel gretig gebruik van de nieuwe regel. De ploeg van Iwan Spekenbrink heeft op dit moment – na de komst van belofte Niklas Märkl – al 31 renners onder contract voor 2021, exclusief Romain Combaud. Robert Powers toekomst ligt nog open.

Het is overigens nog onduidelijk of deze nieuwe regel straks ook van toepassing is voor ProTeams en ploegen met een continentale licentie.