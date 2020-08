Team Sunweb haalt Niklas Märkl bij WorldTour-ploeg dinsdag 18 augustus 2020 om 12:59

Team Sunweb heeft een nieuwe versterking voor 2021 aangekondigd. De WorldTour-formatie van manager Iwan Spekenbrink hevelt namelijk de Duitser Niklas Märkl (21) over van de opleidingsploeg. Hij tekent voor twee jaar.

Märkl maakte vorig jaar indruk bij de Development-ploeg van Team Sunweb met zeges in de Istrian Spring Trophy en de Youngster Coast Challenge. De talentvolle coureur staat bij de ploeg bekend als een snelle finisher die goed over kleine klimmetjes kan komen.

“Het is een geweldig gevoel, dat ik de stap kan maken naar de WorldTour”, vertelt Märkl. “Het is een jongensdroom om profwielrenner te worden. Ik heb de tijd gekregen om te groeien en in die tijd heb ik veel ervaringen opgedaan. Ik kijk ernaar uit om te blijven leren en denk dat dit de beste omgeving voor mij is. De sprints en voorjaarsklassiekers zijn mijn type koersen en daar wil ik in groeien.”

Team Sunweb maakte ook bekend dat Marius Mayrhofer, een 19-jarige landgenoot van Märkl, zijn contract bij de opleidingsploeg met een jaar verlengd heeft.