UCI .2-wedstrijd mag extra ProTeam uitnodigen vrijdag 17 juli 2020 om 15:42

Wedstrijden van UCI .2-niveau hebben van de UCI de mogelijkheid gekregen om een extra buitenlands ProTeam aan de start te ontvangen. De regel geldt tot het einde van het seizoen 2020.

Tot donderdag 16 juli mocht een wedstrijd van UCI 1.2 of UCI 2.2-niveau in de Europe Tour twee buitenlandse ProTeams uitnodigen, maar gezien de huidige situatie is dat aantal verhoogd naar drie. Hiermee hoopt de UCI meerdere ProTeams, van het tweede niveau, aan een breder wedstrijdprogramma te helpen. Daarnaast kan de organisatie met deze wijziging het algehele niveau van de koers opkrikken.

Fanvrije bevoorradingszone niet meer verplicht

Ook heeft de UCI een aanpassing gedaan aan het reglement om een bevoorradingszone te verplichten voor organisatoren. Die regeling is versoepeld. Een organisatie is niet meer verplicht daartoe, maar als het wel een speciale zone inricht, dan moet de veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Daarnaast moet die zone van verboden zijn voor toeschouwers.

In het geval een organisator kiest om geen bevoorradingszone (vaak een gewilde plek voor fans om bidonnen te verzamelen) te selecteren, dan mag de bevoorrading ook via de ploegwagen gebeuren. Dit mag dan overal, behalve in de eerste 30 en de laatste 20 kilometer.