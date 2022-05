UAE-manager Gianetti sluit Vuelta-deelname Ayuso niet uit: “We zullen zien”

In november 2021 vertelde Juan Ayuso dat hij in 2022 nog geen grote ronde zou rijden. Mauro Gianetti, teammanager bij UAE Emirates, laat nu echter aan VeloNews weten dat deelname aan de Ronde van Spanje nog wel tot de mogelijkheden behoort. “We zullen zien”, zegt de Zwitser, die benadrukt dat ze bij UAE voorzichtig om willen springen met de groeibriljant.

“Hij is nog maar 19 jaar oud, maar hij is zo’n groot talent”, zegt Gianetti over Ayuso, die dit voorjaar al vijfde in de Ronde van Catalonië en vierde in de Ronde van Romandië werd. “We zagen wat hij in de Ronde van Romandië kon, zonder dat hij honderd procent was. Het is zeker iemand voor de toekomst, maar het is nu nog te vroeg om over de Vuelta na te denken. Het seizoen is lang en we hebben een grote verantwoordelijkheid om een goede toekomst voor hem te bouwen.”

“We laten het lichaam spreken en besluiten of hij klaar is voor de Vuelta”, vervolgt Gianetti. “Hij is niet het type renner dat bij een wedstrijd aankomt om alleen toe te kijken. Hij is een coureur, een winnaar. Dat is waarom we met hem en zijn trainer zullen zitten, en zullen beslissen.”