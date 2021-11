Geen grote ronde voor Juan Ayuso in 2022: “Ik heb geen haast”

Juan Ayuso zal volgend jaar nog niet zijn opwachting maken in een grote ronde. Het 19-jarige toptalent debuteerde afgelopen zomer al voor UAE Emirates, maar krijgt een programma voorgeschoteld zonder drieweekse rittenkoers. “We hebben besloten dat het misschien beter is om nog een jaar te wachten”, vertelt hij aan Marca.

“Ik heb min of meer duidelijkheid over mijn programma, maar eerst moet ik gaan optrainen. Ik heb namelijk de laatste vier weken nauwelijks gefietst”, aldus Ayuso, die vlak voor hij overstapte naar UAE Emirates met overmacht de Giro d’Italia U23 won. “Er is nog werk aan de winkel, maar ik wil nu wel graag aan de slag om zo goed mogelijk aan het voorjaar te kunnen beginnen.”

De eerste grote wedstrijdreeks in Spanje in 2022 is de Challenge Mallorca. “Maar ik weet niet zeker of ik daar start. Ik weet wel honderd procent zeker dat ik de Ronde van Valencia (2-6 februari) ga rijden, en de Ruta del Sol (16-20 februari). Ik kijk daar echt naar uit. Het klopt dat die wedstrijden mij veel krachten gaan kosten, maar komend jaar hoop ik er ook beter door te worden.”

UAE Emirates wil niet te hard van stapel lopen met de 19-jarige Ayuso, en dus zal hij geen grote ronde rijden. “Met Matxin (teammanager José Antonio ‘Matxin’ Fernández, red.) hebben we besloten dat het misschien beter is om nog een jaar te wachten. Ik heb geen haast. Ik zal genoeg kansen krijgen, dus ik maak mijn ontwikkeling liever stap voor stap”, vertelt hij.