zaterdag 16 maart 2024 om 17:52

UAE Emirates volgde volgens strenge Tim Wellens niet het plan: “Je moet je kunnen inhouden”

Tim Wellens was dé luitenant van Tadej Pogacar in Milaan-San Remo. De Belg was nog de enige ploeggenoot van Pogacar op de Poggio en zag ook daarvoor een aantal tactische fouten. “Maar achteraf is het ook makkelijk praten”, zei Wellens voor de camera van VTM.

UAE Emirates begon al op de Tre Capi het tempo op te drijven. Volgens Wellens is daar tactisch niet slim gekoerst. “Het probleem is dat we al heel wat mannen opgesoupeerd hadden voor de Cipressa. Het plan was om met twee renners vol de Cipressa op te knallen, maar het was er maar eentje en die viel wat stil (Isaac del Torro, red.).”

“We hadden nog wat sneller moeten gaan om de groep uit te dunnen voor de Poggio. Het was niet het plan om op de eerste van de drie Capi het tempo de hoogte in te jagen. Je moet je kunnen inhouden, maar achteraf is het makkelijk praten”, aldus Wellens, die zelf wel veel werk kon opknappen. “Op de Cipressa vroeg Tadej of het een goed moment was om daar te demarreren, maar het was wind tegen. We hebben toen gezegd dat we gingen wachten tot de Poggio. Ik heb gedaan wat ik moest doen.”

“Milaan-San Remo is het moeilijkste monument om te winnen voor Tadej. Ieder jaar is hij er wel dichtbij, volgend jaar komen we terug om te winnen”, sloot hij af.