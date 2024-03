zaterdag 16 maart 2024 om 17:17

Snelste Milaan-San Remo ooit niet zwaar genoeg voor Pogacar: “Een van makkelijkste koersen ooit”

Net niet voor Tadej Pogacar in Milaan-San Remo. De Sloveen pakte uit met twee verschroeiende demarrages, maar hij slaagde er niet om af de concurrentie achter zich te laten. Na afloop van de wedstrijd zegt Pogi voor de camera van Eurosport dat de koers niet zwaar genoeg om als klimmer een verschil te kunnen maken. Een opvallende uitspraak, aangezien het de snelste editie ooit was in de geschiedenis van La Primavera.

“We hadden een plan en hebben het uitgevoerd, maar we misten tien procent op de Cipressa en daarna”, zegt de Sloveen in gesprek met Philippe Gilbert. Van UAE Emirates werd verwacht dat ze de koers hard zouden maken, maar de ploeg leek al vroeg veel pionnen op te roken. Pogacar kon op de voorlaatste beklimming alleen nog rekenen op ploegmaats Tim Wellens en Isaac Del Toro die in de buurt van hun kopman zaten.

“Hierdoor konden we de beklimming van de Poggio niet zwaar genoeg maken”, blikt Pogacar terug op de finale, waarna hij uitpakt met zijn opvallende uitspraak. “Vandaag was een van de makkelijkste koersen ooit. Met name de eerste uren ging het niet heel hard”, geeft Pogacar aan. Volgens de tweevoudig tourwinnaar was de koers simpelweg niet lastig genoeg om een wedstrijd voor klimmerstypes te worden. “Maar het was close, ik had echt superbenen.”

De renner van UAE Emirates sluit af met de conclusie dat de derde plek het hoogst haalbare was. “Zoals ik voor de wedstrijd zei: alles moet perfect voor mij zijn om hier te kunnen winnen. Dat was vandaag niet zo, dus hier moet ik genoegen mee nemen.”