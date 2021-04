UAE Emirates kreeg groen licht voor Luik: “Alle coronatests waren negatief”

Update

UAE Emirates heeft de zevenkoppige ploeg voor Luik-Bastenaken-Luik bekendgemaakt. Daarmee lijkt het team groen licht te hebben om te koersen, nadat na twee positieve coronatests een streep door de deelname aan de Waalse Pijl moest worden gezet.

“Als iedereen van de ploeg vrijdag negatief test, mogen we zondag koersen”, werd donderdag via een persverantwoordelijke aan persagentschap Belga te kennen gegeven. UAE Emirates moest woensdag de Waalse Pijl missen na twee positieve coronatests, die later werden tegengesproken. Tot aan het testmoment van vrijdag verbleef de ploeg met de selectie in quarantaine.

Vanochtend stuurde de ploeg een tweet de wereld in waarin de line-up voor Luik-Bastenaken-Luik werd gepresenteerd, met daarin ook de kopstukken Tadej Pogačar, die dit seizoen al de UAE Tour en de Tirreno won, en Marc Hirschi. Het zijn dezelfde namen, die de ploeg dinsdagochtend al in een persbericht communiceerde. (24 april, 12u11)

UAE Emirates voor Luik-Bastenaken-Luik 2021

David De la Cruz

Rui Costa

Davide Formolo

Marc Hirschi

Vegard Stake Laengen

Brandon McNulty

Tadej Pogačar

Update – “Alle coronatests waren negatief”

De coronatests die de hele ploeg van UAE Emirates vrijdag liet afnemen, waren allemaal negatief. Dat heeft het team laten weten. “Ook ontving de ploeg een bevestiging van het coronacomité van de koers dat we morgen in Luik-Bastenaken-Luik mogen rijden.” (24 april, 12u40)