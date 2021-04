UAE Emirates: “Als iedereen vrijdag negatief test, mogen we koersen in Luik”

UAE Emirates hoopt te kunnen starten in Luik-Bastenaken-Luik, nadat de ploeg woensdag de Waalse Pijl moest missen door een positieve test die later weer tegengesproken werd. “Als iedereen van het team vrijdag negatief test, mogen we zondag koersen”, vertelt een persverantwoordelijke aan Sporza.

Er was wat onduidelijk over de deelname van het team van (top)favorieten Tadej Pogačar en Marc Hirschi aan La Doyenne. De interpretatie van de Belgische reglementen rondom een positieve coronatest binnen een bubbel kan nogal verschillen. Maar het lijkt op hetzelfde scenario uit te draaien als Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe voorafgaand aan Dwars door Vlaanderen.

Beide WorldTour-ploegen hadden in de week in aanloop naar de klassieker te maken met enkele coronagevallen, maar konden door negatieve coronatests de dag van tevoren toch starten. Momenteel verblijft UAE Emirates met het team in quarantaine, in afwachting van het testmoment van vrijdag.