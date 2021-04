Diego Ulissi test positief op corona, UAE Emirates niet in Waalse Pijl

De Waalse Pijl moet het stellen zonder een van haar topfavorieten en de titelverdediger. Binnen UAE Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar en Marc Hirschi, zijn namelijk twee coronagevallen geconstateerd. Het betreft Diego Ulissi en een staflid. Hierdoor zal de gehele ploeg niet in de Waalse Pijl actief zijn.

In de dagen voordat het team naar België trok, leverden zowel Ulissi als het staflid negatieve tests af, zo schrijft de formatie in een statement op haar website. Op de dag voor de koers werd echter positief getest.

Sindsdien hebben beide lieden opnieuw tests ondergaan, die allemaal een negatief resultaat gaven. Desondanks mag het team niet aan het vertrek van de Waalse Pijl staan. Naast Hirschi, Ulissi en Pogacar stonden ook Rui Costa, Davide Formolo Vegard Stake Laengen en Jan Polanc op papier voor de wedstrijd.

Pogacar ontgoocheld

“Het team is gefrustreerd door de uitspraak van de Belgische autoriteiten, maar we accepteren de beslissing”, vervolgt de ploeg. “We zullen nieuwe tests ondergaan met als doel om zondag deel te kunnen nemen aan Luik-Bastenaken-Luik.”

Op Twitter uit de Tourwinnaar zijn frustratie over het niet deel kunnen nemen aan de Waalse Pijl: “We zijn allemaal negatief getest maar starten nog steeds niet in Waalse Pijl. We hadden gisteren één valse positieve test, maar daarna werden we weer drie keer negatief getest.”

UAE Emirates entte begin januari 59 medewerkers in tegen het coronavirus. 27 van de 30 coureurs en 32 stafleden lieten zich vaccineren.

We all have negative and we don’t start Flèche Wallone.

We had false positive yesterday but came three times negative afterwards.

— Tadej Pogačar (@TamauPogi) April 21, 2021