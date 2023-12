maandag 18 december 2023 om 17:36

UAE Emirates over programma Pogacar: “Het moment om voor dubbel Giro-Tour te gaan”

Voor Tadej Pogacar staat het wielerseizoen 2024 deels in het teken van ontdekken. De Sloveen zal volgend jaar namelijk voor het eerst in zijn carrière deelnemen aan de Giro d’Italia. Vanwaar deze opvallende keuze? “Het idee met Tadej is om nieuwe uitdagingen aan te gaan”, legt Joxean Fernández Matxin uit.

Op een persconferentie in het Spaanse La Nucia beantwoordde de sportief directeur van UAE Emirates de nodige vragen over het programma van zijn Sloveense poulain. “Het idee met Tadej is om zijn doelen steeds te veranderen. Zo stimuleren we hem steeds. Hij zal volgend jaar nog steeds starten in de Tour, maar zal dus ook de Giro rijden”, tekent Het Nieuwsblad op.

“Het zal de eerste keer in zijn leven zijn dat hij twee grote rondes in een jaar combineert. Hij is ondertussen 25 jaar en we zijn van mening dat hij er nu wel klaar voor is. Daardoor zal hij wel geen kasseiklassiekers kunnen rijden.” Dit betekent dat Pogacar in 2024 niet zijn titel zal verdedigen in de Ronde van Vlaanderen.

Moeilijke opdracht

De grote vraag is natuurlijk of Pogacar in staat is om de o zo moeilijke dubbel te realiseren. De kopman van UAE Emirates staat voor een aartsmoeilijke opdracht: het is van 1998 geleden dat het iemand lukte om de Giro en Tour in hetzelfde jaar te winnen. Marco Pantani was 25 jaar geleden verantwoordelijk voor deze uitzonderlijke prestatie.

Hoe kijkt Fernández Matxin naar de kansen van Pogacar? “Fingers crossed”, antwoord hij met een lach. “Tadej is veruit de beste renner die ik in mijn carrière gezien heb en het is het moment om voor de dubbel Giro-Tour te gaan.”