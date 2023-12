maandag 18 december 2023 om 16:15

Tadej Pogacar maakt zich op voor dubbel Giro-Tour, geen Ronde van Vlaanderen

Het is nu ook definitief: Tadej Pogacar zal in 2024 aan de start verschijnen van de Giro d’Italia én de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg UAE Emirates vandaag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De Sloveen zal zijn titel in de Ronde van Vlaanderen dan weer niet verdedigen.

Zondag kwam de organisatie van de Giro d’Italia al met het verrassende nieuws naar buiten dat Tadej Pogacar volgend jaar – voor het eerst in zijn carrière – zal deelnemen aan de Italiaanse ronde. Dit betekent echter niet dat de Sloveen in 2024 zal passen voor de Tour de France. Nee, Pogacar gaat komend seizoen voor de dubbel Giro-Tour. Het is voor het eerst dat Pogacar twee rondes in één jaar zal betwisten.

In zijn debuutjaar als prof, 2019, betwistte hij enkel de Vuelta a España. De jaren erna reed hij jaarlijks alleen de Tour. Met succes, want in 2020 en 2021 stond hij in Parijs als eindwinnaar op het hoogste schavotje. De voorbije twee seizoenen moest hij wel zijn meerdere erkennen in zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en diens ploeg Jumbo-Visma.

De Ronde van Italië eindigt volgend jaar op 26 mei. Pogacar heeft daarna een kleine vijf weken om zich klaar te stomen voor de Ronde van Frankrijk, die op 30 juni begint in… Italië. Het Grand Départ vindt namelijk plaats in Firenze. De kopman van UAE Emirates staat voor een aartsmoeilijke opdracht: het is van 1998 geleden dat het iemand lukte om de Giro en Tour in hetzelfde jaar te winnen. Marco Pantani zorgde 25 jaar geleden voor de dubbel.

Voorjaar zonder Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race

De plannen van Pogacar zorgen ervoor dat zijn voorjaar er anders uit ziet in vergelijking met afgelopen seizoen. Dit jaar won de Sloveen nog op indrukwekkende wijze de Ronde van Vlaanderen, maar hij zal in 2024 zijn titel niet verdedigen in de ‘Vlaamse Hoogmis’ en dus niet opnieuw de degens kruisen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Pogacar zal in het voorjaar wel aan de start verschijnen van Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik. Hij zal normaal niet zijn opwachting maken in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In de periode na de Tour richt de alleskunner zich met name op de Olympische Spelen in Parijs, het WK in Zürich en de Ronde van Lombardije.