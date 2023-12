maandag 18 december 2023 om 16:55

UAE Emirates met waar sterrenensemble naar Tour de France 2024

Tadej Pogacar gaat in 2024 voor de dubbel Giro d’Italia-Tour de France. De Sloveen heeft voor beide grote rondes niet te klagen over een gebrek aan steun. Met name de Tourselectie van UAE Emirates oogt – op papier – duizelingwekkend sterk.

Voor de Tour de France is Pogacar de grootste naam in de selectie, maar de 25-jarige Sloveen is zeker niet de enige renner die een goed klassement kan en zal nastreven. Wat heet, UAE Emirates rekent ook volgend jaar weer op de klimcapaciteiten van Adam Yates. De Brit stond dit jaar eveneens aan het vertrek van de Ronde van Frankrijk en eindigde zelfs als derde in het eindklassement, achter Jonas Vingegaard en kopman Pogacar.

Verder mogen twee andere klassementstoppers zich opmaken voor hun Tourdebuut. We hebben het dan over de Portugees João Almeida (de nummer drie van de voorbije Giro d’Italia) en de jonge Spanjaard Juan Ayuso, vierde in de meest recente editie van de Vuelta a España.

De Tourselectie van UAE Emirates wordt gecompleteerd door klimmers Marc Soler en Pavel Sivakov, de Belgische allrounder Tim Wellens en de Duitse klassiekerspecialist/wegkapitein Nils Politt.

Sterke Giro-ploeg

Pogacar richt zich komend seizoen echter eerst op zijn allereerste Giro d’Italia. In zijn jacht op de roze trui kan de Sloveense topfavoriet in het hooggebergte rekenen op steun van met name Jay Vine, Rafal Majka en Felix Großschartner. Op het vlakke is het aan Mikkel Bjerg, Rui Oliveira, Domen Novak en Juan Sebastián Molano om de kopman zo goed mogelijk bij te staan.

Selectie UAE Emirates voor Giro d’Italia 2024 (4-26 mei)

Mikkel Bjerg

Felix Großschartner

Rafal Majka

Juan Sebastián Molano

Domen Novak

Tadej Pogacar

Rui Oliveira

Jay Vine

Selectie UAE Emirates voor Tour de France 2024 (29 juni-21 juli)

João Almeida

Juan Ayuso

Tadej Pogacar

Nils Politt

Marc Soler

Pavel Sivakov

Tim Wellens

Adam Yates