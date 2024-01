zaterdag 6 januari 2024 om 11:02

UAE Emirates op zoek naar minimale verbeteringen aan de hand van A.I.

Ook het peloton kan in de afgelopen jaren de technologische revolutie niet ontwijken. Tech en big data bestormen ook de WorldTour-ploegen en bieden nieuwe kansen om het optimale uit iedere renner te halen. Dat vindt ook UAE Emirates. De ploeg wil ontdekken wat artificiële intelligentie voor hen kan doen.

Het team van Tadej Pogačar hoopt dat een diepe duik in big data nieuwe inzichten zal bieden in mogelijke prestaties van hun renners. Het grootste doel? De Tour de France winnen. “Er gaat zeker een doorbraak komen door het gebruik van A.I. in de komende jaren”, aldus prestatiecoördinator Jeroen Swart in gesprek met Velo.

“We werken nu met een A.I. partner om enorme hoeveelheden trainings-, prestatiegegevens en andere variabelen te doorzoeken die we kunnen invoeren en beoordelen. We kijken naar het trainingsprotocol, raceselecties en nog veel meer.” Het is nog lang niet zeker wat dit gaat opleveren, maar de ploeg wil juist ontdekken wat mogelijk is. “Het levert misschien niet veel op, maar investeren in A.I. zou ons de volgende stap voorwaarts kunnen laten zien”, aldus Swart.

Tegenstand in de wielerwereld

Niet iedereen is blij met de komst van de analyserende technologie in de wielerwereld. Zo ook Romain Bardet van dsm-firmenich PostNL. In een interview met Eurosport laat de Fransman weten de charme van de sport te zien verdwijnen. “Ik denk dat er vroeger een groter menselijk element in zat. Het autodidactische deel van het wielrennen heb ik altijd leuk gevonden. Dit onderdeel is vrijwel verdwenen in de planning, in de training. Ik heb het gevoel dat we steeds meer performers worden.”

Swart ziet rondom A.I voorlopig enkel kansen. “Zo’n analyse kan van alles onthullen. Er kunnen inzichten naar boven komen, waar we nog niet over hebben nagedacht. Dat is het mooie van AI: het heeft geen vooropgezette ideeën. Het neemt de gegevens, analyseert deze en spuugt een heleboel antwoorden uit. Dan ga je het testen.”