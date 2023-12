dinsdag 19 december 2023 om 19:14

Stoppen of doorgaan? Romain Bardet hakt voor Tour de France de knoop door

Romain Bardet is nog altijd maar 33 jaar oud, maar de Franse klimmer sluit niet uit dat 2024 zijn laatste seizoen zal zijn als beroepswielrenner. “In mijn achterhoofd weet ik dat het mijn laatste jaar kan zijn, maar voor nu ligt alles nog open”, vertelde hij eerder aan GCN.

Bardet koerst ook volgend jaar voor dsm-firmenich PostNL, maar zijn contract bij de Nederlandse ploeg loopt aan het einde van 2024 wel af. En dus is het tijd voor Bardet om te herbronnen en na te denken over zijn verdere toekomst, en of die wel ligt in de wielersport. “Het ligt nu nog volledig open. Ik geniet nog altijd van wat ik doe, maar ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik wel moet evalueren en moet kijken wat er nog in het vat zit.”

De Fransman heeft nog altijd passie voor de wielersport, maar wil wel competitief blijven. “Ik wil niet een renner zijn die langzaam maar zeker afglijdt. Ik moet ervoor zorgen dat ik nog altijd in staat ben om te presteren, ik wil nog altijd meedoen met de betere renners. We gaan zien hoe het allemaal loopt in het nieuwe jaar.”

De ervaren klimmer heeft voorlopig nog geen besluit genomen over zijn toekomst, maar zal dit normaal gesproken wel doen vlak voor de Tour de France. “Ik zal voor de Tour beslissen wat de volgende stap is, maar ik wil me nu eerst focussen op het eerste deel van mijn seizoen. Ik wil eerst zien wat ik nog kan bereiken, hoe goed ik nog kan presteren. In mijn achterhoofd weet ik dat dit mijn laatste jaar kan zijn, maar ik ga misschien ook wel door. Dat ligt nu nog open.”

Een seizoen zonder uitschieters

Bardet – die in 2016 (2e) en 2017 (3e) het Tourpodium wist te beklimmen – boekte het voorbije wielerseizoen geen individuele overwinningen in het tenue van (toen nog) Team dsm-firmenich. Wel reed hij naar de nodige ereplaatsen. Zo was hij vijfde in de Ronde van Zwitserland, zevende in Parijs-Nice en de Ronde van Romandië en negende in de Waalse Pijl.