maandag 26 februari 2024 om 13:50

UAE Emirates onthult selectie voor Strade Bianche, met Pogacar als kopman

Het is nog vijf nachten slapen tot de achttiende editie van Strade Bianche, maar UAE Emirates heeft zijn selectie voor de Italiaanse klassieker al prijsgegeven. De formatie uit het Midden-Oosten heeft met Tadej Pogacar de topfavoriet in de gelederen, maar heeft nog meer ijzers in het vuur.

De meeste ogen zijn echter wel gericht op Pogačar. De 25-jarige Sloveen maakt in de Italiaanse regio Toscane zijn seizoensdebuut. Pogacar heeft de voorbije weken dus nog geen koersritme opgedaan, maar is niettemin de absolute topfavoriet. De voorbije vier jaar won de renner van UAE Emirates telkens zijn eerste koers van het jaar. Pogacar was al eens de sterkste in Strade Bianche: in 2022 zegevierde hij na een indrukwekkende solo.

“Ik kan niet wachten om aan mijn seizoen te beginnen, na zo’n sterke seizoensstart van mijn team”, blikt de grote man vooruit op de website van zijn werkgever. “Ik ben geduldig geweest en heb een tragere aanpak uitgestippeld voor dit jaar. Het wordt een lang seizoen met twee grote rondes”, doelt hij op de Giro en Tour. “Dat is onbekend terrein voor mij. Maar ik kijk uit naar iets nieuws.”

Vaak zien we dat ze bij UAE Emirates allemaal in dienst rijden van Pogačar, maar dat wil niet zeggen dat we geen rekening moeten houden met zijn belangrijkste adjudanten. We denken dan in de eerste plaats aan Tim Wellens, die er altijd staat in de Strade en in 2017 al eens derde werd. In de Omloop Het Nieuwsblad maakte de Belg indruk op de Muur van Geraardsbergen en een dag later bevestigde hij met een tweede plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Verder is het binnen de ploeg uitkijken naar Marc Hirschi, zondag nog winnaar van de Drôme Classic, en de Mexicaanse neoprof Isaac del Toro. Die laatste gaf in de Tour Down Under meteen zijn visitekaartje af tussen de grote jongens, maar kan hij zich ook al onderscheiden in een koers van een dergelijke allure? De eveneens zeer talentvolle Jan Christen, Domen Novak en Filippo Baroncini vervolledigen de selectie.