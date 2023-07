UAE Emirates gelooft nog altijd in Tourzege: “Alles is nog mogelijk”

Bij UAE Emirates is het een kwestie van herbronnen, nu kopman Tadej Pogacar in het algemeen klassement aankijkt tegen een achterstand van bijna twee minuten op Jonas Vingegaard. De Deen wist in de individuele tijdrit een mokerslag uit te delen, maar de ploeg van Pogacar blijft strijdbaar.

Vijf seconden, tien seconden, misschien een halve minuut? Voor de enige tijdrit in de Tour de France werden er geen al te grote verschillen verwacht tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, maar de Deen bleek na een buitenaardse tijdrit meer dan anderhalve minuut (1:38) sneller dan de Sloveen.

En dat komt toch hard aan bij Mauro Gianetti, de ploegbaas van UAE Emirates. “We hadden een kleiner verschil verwacht. Tadej heeft het ook geweldig gedaan. Het gat op de nummer drie Wout van Aert is indrukwekkend, maar chapeau voor Jonas. Hij had een ongelofelijke dag”, toont de oud-renner zich in gesprek met Sporza een sportief verliezer.

Is zijn kopman nog in staat om de komende dagen terug te vechten, en de Tour op zijn kop te zetten? “Alles is mogelijk. We moeten erin geloven. Maar als Vingegaard sterker is, dan is hij de verdiende winnaar. Dat is sport. We vechten, maar we moeten ook de realiteit accepteren.”

Nog even terug naar de tijdrit: Pogacar besloot onderweg, aan de voet van de Côte de Domancy, van fiets te wisselen. Was dit – met de kennis van nu – wel de juiste keuze? “Dat hebben we bestudeerd en getest. Voor Tadej was het beter om te wisselen. Hij verkoos een lichtere fiets en een andere positie. Maar die wissel heeft het verschil niet gemaakt in negatieve zin”, is Gianetti van mening.

