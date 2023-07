Pogacar blijft ondanks enorme dreun strijdbaar: “De Tour is nog niet gedaan”

Na vijftien etappes was het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar slechts tien seconden, maar na de enige tijdrit staat de Sloveen bijna twee minuten in het krijt. De kopman van UAE Emirates werd in de ruim 22 kilometer beproeving tegen de klok weggeblazen door zijn Deense rivaal.

In de voorbije bergetappes waren Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar nog erg aan elkaar gewaagd, maar in de individuele tijdrit van Passy naar Combloux wist de Deen ongenadig hard uit te halen. De Sloveen moest aan de finish liefst 1:38 toegeven op een buitenaardse Vingegaard en kijkt in het klassement nu tegen een achterstand aan van 1:48.

“Ik kon niet beter, ik heb alles gegeven”, zocht Pogacar na afloop in gesprek met Sporza niet naar excuses. “Het was misschien niet mijn beste dag. Maar de Tour is nog niet gedaan. Ja, Jonas heeft me veel tijd aangesmeerd. We proberen dat nog goed te maken, maar het wordt heel moeilijk. Hopelijk was dit een dag zoals op de Marie Blanque in de Pyreneeën. Daags nadien was ik veel beter naar Cauterets. Ik herhaal: het is nog niet voorbij.”

Pogacar had wel niet gerekend op dergelijk grote tijdsverschillen. “Dit had ik niet gedacht, maar zoiets gebeurt. Ik doe het zelf ook goed met mijn tweede plaats. Hopelijk gaat het morgen beter. Het gat is groot en ik had gehoopt op een kleiner verschil of zelfs het geel, maar het is zoals het is.”

Lees ook: Tour 2023: Buitenaardse Jonas Vingegaard deelt mokerslag uit in tijdrit naar Combloux

Over wissel: “Ik voel me comfortabeler op mijn wegfiets”

De tweevoudige Tourwinnaar besloot onderweg trouwens van fiets te wisselen. Aan de voet van de Côte de Domancy ruilde hij zijn tijdritfiets in voor een wegexemplaar. Vingegaard opteerde voor een andere strategie. Een verstandige beslissing? “Ja, dat denk ik wel. Ik voel me comfortabeler op mijn wegfiets. Dat heeft slechts enkele seconden uitgemaakt”, aldus Pogacar.