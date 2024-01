maandag 8 januari 2024 om 12:26

Sivakov voorspelt ‘vuurwerk’ van UAE-‘dream team’ in de Tour: “Willen reeks Visma | Lease a Bike beëindigen”

UAE Emirates trekt deze zomer met een duizelingwekkend sterk team naar de Tour de France. In de selectie, die half december al onthuld werd, zit ook nieuwkomer Pavel Sivakov. “Ik denk dat nog nooit iemand zo’n team heeft gezien”, zegt de 26-jarige Fransman in gesprek met GCN.

“Het wordt vuurwerk”, aldus Sivakov, die deze winter overkwam van INEOS Grenadiers. In de Tour zal hij in dienst rijden van Tadej Pogacar. Ook in de selectie van UAE: Adam Yates, João Almeida, Juan Ayuso, Marc Soler, Tim Wellens en Nils Politt. Stuk voor stuk grote namen, maar toch ligt de druk bij Visma | Lease a Bike, stelt Sivakov. “Hoewel we op papier misschien het dream team hebben, ligt de druk om de Tour te winnen bij hen. Zij hebben vorig seizoen drie grote ronden gewonnen. Wij hebben een ideale positie, dus ik kijk er naar uit.”

Pogacar won de Tour in 2020 en 2021, maar de twee edities erna moest hij genoegen met een tweede plaats. Beide keren was Jonas Vingegaard te sterk. “De gedachte dat we hen volgend jaar kunnen verslaan, zorgt voor een zekere motivatie. Het geeft voldoening om te winnen, maar ik denk ook dat we hun reeks willen beëindigen. Dat zou geweldig zijn!”

Eigen ambities

In de Tour de France zal Sivakov zich dus in dienst stellen van Pogacar, maar de Fransman heeft zelf ook nog de nodige ambities. Mogelijk betwist hij dit jaar ook nog de Vuelta en mag hij daar al voor eigen kansen gaan. “Mijn droom is om in mijn carrière een grote ronde te winnen”, klinkt het. “De komende drie jaar zullen denk ik heel belangrijk voor mezelf worden. Ik wil er alles aan doen om te zien waar ik kon komen. Daarna kan ik misschien zeggen: dit is mijn plafond. Maar ik ben 26 en heb mijn volledige potentieel nog niet bereikt.”