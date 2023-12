woensdag 6 december 2023 om 12:14

Pavel Sivakov over rol bij UAE Emirates: “Pogacar is de man, maar krijg zelf ook kansen”

Pavel Sivakov kwam sinds zijn profdebuut in 2018 uit voor INEOS Grenadiers, maar de 26-jarige Fransman zal volgend jaar te herkennen zijn in het tenue van UAE Emirates. Bij zijn nieuwe ploeg zal hij zich wegcijferen voor Tadej Pogacar, maar Sivakov koestert nog steeds persoonlijke ambities.

Sivakov kijkt in The Cycling Podcast onder meer vooruit naar het nieuwe wielerseizoen, met een nieuwe dynamiek bij een andere ploeg. De klimmer zal volgend jaar veel optrekken met de absolute kopman binnen het team. Tadej Pogacar. “Hij is in elke wedstrijd waar hij start dé man. Ik zal hem ondersteunen als ik met hem start in een wedstrijd, daar kijk ik ook naar uit.”

“Maar ik krijg zelf ook mijn kansen. Daar hebben we ook al over gesproken. Ik mag waarschijnlijk voor eigen rekening rijden in wedstrijden als de Ronde van Valencia en Parijs-Nice. Ik had bij andere ploegen het absolute kopmanschap kunnen opeisen, maar het niveau bij UAE Emirates ligt heel erg hoog. Iedereen krijgt hier zijn kansen”, aldus Sivakov.

Identiteit

In de podcast ging het ook over zijn persoonlijke leven en afwegingen. Sivakov had lange tijd de Russische nationaliteit, maar besloot in 2022 te switchen naar het Frans staatsburgerschap. Sivakov groeide als kind op in Frankrijk, maar zijn beide ouders zijn Russisch. “Ik heb me nooit anders gevoeld in Frankrijk. Ik integreerde goed en voelde me hetzelfde als de andere kinderen. Thuis spraken we alleen wel Russisch.”

Nadat Russische atleten werden uitgesloten van internationale evenementen, besloot Sivakov te switchen van nationaliteit. “Voor mezelf veranderde er niet veel. Ik ben als mens niet veranderd en de mensen kijken nog altijd op dezelfde manier naar mij. Dat vond ik wel fijn. Het draait niet om je nationaliteit. Ik ben op papier nu een Fransman, maar zo voelde ik me eigenlijk altijd al.”