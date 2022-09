Tweede Super-WK wielrennen in 2027 toegekend aan de Franse Alpen

Wat dinsdag al werd geopperd, is nu ook bevestigd: in 2027 zal het ‘Super-WK’ wielrennen in het Franse departement Haute-Savoie in de Franse Alpen plaatsvinden.

Op een Super WK, dat om de vier jaar moet gaan plaatsvinden, komen alle wieleronderdelen aan bod. Van wegwielrennen en baanwielrennen tot para-cycling en kunstfietsen. Het eerste Super WK wielrennen is volgend jaar in het Schotse Glasgow, het departement Haute-Savoie heeft dus de eer om in 2027 de tweede editie te organiseren.

Het gaat in 2023 in Glasgow om dertien fietsonderdelen, in 2027 in de Haute-Savoie zal dat worden uitgebreid tot liefst negentien disciplines.

Tussen deze Super-WK’s in trekt het wielercircus naar Zürich in Zwitserland (voor de wereldkampioenschappen van 2024), Kigali in Rwanda (2025) en Montréal in Canada (2026). Het is trouwens niet de eerste keer dat Montréal gastheer is van een WK, want in 1974 ontving de stad het wereldkampioenschap ook al. Eddy Merckx won toen bij de elite mannen.