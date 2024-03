woensdag 20 maart 2024 om 16:44

Tweede ritzege op rij Pogacar in Catalonië: “Misschien iets te vroeg in de aanval”

Tadej Pogačar won woensdag voor de tweede keer op rij een etappe in de Ronde van Catalonië. Op weg naar het skigebied Port Ainé was de Sloveen van UAE Emirates oppermachtig, getuige zijn solo van zeven kilometer die hem de overwinning bezorgde. “Maar het was zeker niet makkelijk”, erkende Pogačar na afloop in het flashinterview.

“Het was een heel zware slotklim en die lag ook nog eens op hoogte”, merkte hij op. “Ik voelde dat het koud was en er was ook niet veel luchtvochtigheid. Dat maakte het heel zwaar. Maar het was een goede etappe van ons als ploeg. Ik ben blij om te winnen, want mijn ploeggenoten hebben hier hard voor gewerkt.”

Net als in de bergetappe van dinsdag plaatste Pogačar op ongeveer zeven kilometer onder de top de beslissende aanval. Dat had hij niet zo gepland, gaf hij toe. “Het was Mikel Landa die als eerste een aanval plaatste. Daarna ging ik over hem heen, nadat ik zag dat hij al meteen een gat sloeg. Misschien was het te vroeg”, vraagt Pogačar zich af. “Maar ik vond een goed ritme en tot de laatste twee kilometer kon ik pushen. Daarna voelde ik het lastiger worden, maar gelukkig kon ik het toch afmaken.”

Uiteindelijk won Pogačar met een voorsprong van 48 seconden op Mikel Landa, die dinsdag ook al tweede was. Daarachter was het verschil met nummer drie, Antonio Tiberi, meer dan een minuut. In het algemeen klassement leidt Pogačar na drie dagen met bijna 2,5 minuut op Landa.