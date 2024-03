woensdag 20 maart 2024 om 16:28

Tadej Pogacar klasse apart in koninginnenrit Ronde van Catalonië, vierde plaats Wout Poels

Er staat geen maat op Tadej Pogačar in de Ronde van Catalonië. Nadat de kopman van UAE Emirates dinsdag al de eerste bergrit won in de WorldTour-ronde, deed hij dat kunstje woensdag dunnetjes over in de koninginnenrit naar Port Ainé. Na een solo van zeven kilometer kwam Pogačar solo over de finish, waardoor hij al een voorschot neemt op de eindzege in Catalonië. Mikel Landa was best of the rest en Wout Poels werd knap vierde.

Na de machtsgreep van Tadej Pogačar van dinsdag wachtte vandaag de koninginnenrit, met één beklimming van eerste categorie en twee van de buitencategorie, goed voor een rit met bijna 4.000 hoogtemeters. Achtereenvolgens de Port de Toses (4 km aan 9%), de Port de Cantó (25,5 km aan 4,2%, max. 10%) en de slotklim naar skigebied Port Ainé (18,5 km aan 6,8%). Daar werd al drie keer eerder gefinisht in de Ronde van Catalonië.

Bauke Mollema was een van de eerste aanvallers, terwijl ook Steven Kruijswijk zich toonde in het offensief, maar de ervaren Nederlanders kwamen niet weg. Vlak voor de Port de Toses ontstond een kopgroep van zes, met daarbij onder meer Mauri Vansevenant, Hugh Carthy, Juan Pedro López en Andreas Kron. Even later sloten onder meer Herald Tejada, Iván Ramiro Sosa en Andreas Leknessund aan.

Vluchtersgroep krijgt weinig ruimte

Een sterke groep met veel klimmers dus, waardoor UAE Emirates al snel in gang schoot om deze vlucht niet te ver weg te laten rijden. De voorsprong schommelde lang rond de anderhalve minuut, maar op de lange Port de Cantó werd het gat dan toch gedicht met de laatste vroege aanvallers. In die fase liet ook Visma | Lease a Bike zich zien op de voorposten van het peloton, in dienst van Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks.

Het tempo lag hoog, maar niet hoog genoeg om het peloton flink uit te dunnen. Een grote groep, met daarbij alle favorieten, stormde dus af op de slotklim naar Port Ainé (18,5 km aan 6,8%) onder aanvoering van de troepen van Pogačar. Ook Mikel Landa stuurde zijn mannen naar het front om de koers hard te maken, waardoor de favorietengroep steeds kleiner werd.

Tadej Pogačar deelt opnieuw mokerslag uit

Het bleek de inleiding van een aanval van Landa op 7,4 kilometer van de finish. De enige die hem kon volgen, was Tadej Pogačar. Heel lang volgde de Sloveen niet, want hij ging meteen erop en erover bij de Bask. Er stond duidelijk geen maat op Pogi, die al snel een gat sloeg van 20 seconden met Landa, Sepp Kuss en Chris Harper, die nog de oversteek wisten te maken. Daarachter vormde zich een groepje met Aleksandr Vlasov.

Maar het gebeurde ook allemaal ver achter de rug van Pogačar, die steeds verder wegreed van de rest. Zijn voorsprong op Landa, die duidelijk the best of the rest was en zo Kuss en Harper wist te lossen, liep uiteindelijk op tot boven de 45 seconden. De Sloveense alleskunner had dus genoeg tijd om zijn overwinning te vieren en zijn leidende positie in het klassement te verstevigen.

Landa finishte uiteindelijk op 48 seconden van Pogačar als tweede, gevolgd door het duo Antonio Tiberi en Wout Poels van Bahrain Victorous. De vijfde plaats was nog wel voor de geloste Sepp Kuss.